Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу и Лавров останутся на своих постах и не пойдут в Госдуму

Москва, 27 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров останутся на своих постах и не пойдут в Государственную думу.

Отмечается, что министры продолжат свою работу в качестве глав внешнеполитического и военного ведомств. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Он опроверг появившиеся ранее слухи о том, что Шойгу и Лавров перейдут в депутатские кресла. При этом глава Минобороны Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а министр иностранных дел Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

Президент России Владимир Путин ранее призвал кабмин плотно работать с фракциями Госдумы. Также глава государства поблагодарил за большую работу во время избирательной кампании.