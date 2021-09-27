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Зима на Урале и в Якутии ожидается теплее средних значений

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 14:33
Общество
Зима на Урале и в Якутии ожидается теплее средних значений
pixabay.com  /  dalphoto

Москва, 27 сентября. Специалисты Росгидромета подготовили прогноз на зиму 2021–2022 годов. На Урале и в Якутии температура будет выше средних значений.

Зима на большей территории России ожидается в пределах нормы. При этом в северной части Урала, Якутии и Сибири температура воздуха в зимний период превысит средние многолетние значения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Гисметео до этого предупредил о наступлении в России ранней зимы. Уже в конце сентября арктические ветра принесут в ряд регионов страны похолодание. В частности, понижение температуры ожидается в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях.

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