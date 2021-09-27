Путин признался, что случайно подслушал разговоры в кабмине во время работы

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин нечаянно подслушал беседы внутри кабинета министров во время его работы.

По словам главы государства, он услышал часть разговоров не специально. Президенту понравился рабочий процесс внутри правительства. Владимир Путин подчеркнул, особенно его зацепил тот накал, с которым шло обсуждение.

«Работа на марше так и должна быть», — пояснил российский лидер.

Ранее президент остановил перепалку между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и руководителем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Путин разрядил обстановку при помощи замечания о «мрачной шутке» одного из спорщиков.