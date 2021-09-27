И за курятник заплатите: Украина резко повысит налоги на жилье для своих граждан

Правительство Украины одобрило поправки к налоговому законодательству страны, согласно которым уже с января 2022 года пошлины на жилплощадь для сотен тысяч украинцев увеличатся на 21%. Помимо прочего, за «лишние» квадратные метры собственного дома или даже квартиры среднестатистическому украинцу придется регулярно отдавать государству до трети своего ежегодного дохода. По мнению независимых экспертов, введение подобных правил чревато для Незалежной очередными общественными потрясениями. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Изначально соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины (НКУ) были призваны «защитить интересы обладателей малогабаритных квартир и комнат в общежитиях от дополнительного финансового бремени». Еще в 2019 году тогдашний премьер-министр страны Алексей Гончарук клятвенно пообещал, что собственники относительно небольшой жилплощади не будут платить государству «астрономические жилищные налоги». Действующий руководитель украинского кабинета министров Денис Шмыгаль фактически выполнил это обещание. Правда, в довольно оригинальной форме.

«Мы рассмотрели отдельные пункты [налогового] кодекса Украины и сделали собственные выводы, — резюмировал Денис Анатольевич. — За пользование «квадратами» [жилья] платить будут все граждане, но некоторые наши соотечественники в этом контексте получат специальные льготы».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Не получат. Упомянутые поправки к НКУ, зарегистрированные в Верховной раде в качестве законопроекта под порядковым номером 5600, вводят единое налоговое правило для всех владельцев недвижимости. Согласно официальной информации, сумма ежегодного государственного сбора на квартиру площадью в 100 квадратных метров в новом году вырастет с 2832 гривен до 3600 гривен (соответственно — с 7,6 тысячи рублей до 9,7 тысячи рублей. — Прим. ФАН) в год. За частный дом или дачу, площадь которых составляет 161 квадрат, следует заплатить уже около 5000 гривен.

«Но вот ведь в чем дело: жилище, масштабы которого не вписываются в такие параметры, превратится для его владельца в настоящую финансовую ловушку, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский экономист Борис Лищук. — За каждый дополнительный метр ответственному квартиросъемщику придется выкладывать до 90 гривен. Как вы думаете, найдет ли такие деньги тот же среднестатистический безработный украинец, получивший в наследство двухэтажный дом или дачу с надворными постройками?»

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Похоже, ответ на этот вопрос официальный Киев давать не собирается. Тысячи украинцев по всей территории от Ужгорода до Славянска уже получили от местных властей уведомления о необходимости в срочном порядке оплатить соответствующую «налоговую задолженность». В частности от жительницы Сумской области Натальи М. потребовали сумму в 12 тысяч гривен — за отцовский дом и прилегающие к нему сараи и даже курятник.

«Инспектор (государственной налоговой администрации. — Прим. ФАН) сказал, что в сараях и курятнике горит свет и проведено отопление, а значит, эти помещения можно считать жилыми, — сказала она в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Найти 12 тысяч при пенсии в 2 тысячи я не смогу. Наверное, сожгу эти (было употреблено нецензурное слово) постройки, а потом сожгу себя у здания горисполкома».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Многие украинцы, также получившие указанные уведомления, настроены по-другому.

«Я не собираюсь платить за свою развалившуюся хибару под Киевом, поскольку в ней не живу, — заявляет киевлянин Алексей Молот. — У меня нет ни работы, ни денег, ни социальных выплат. Неужели на Банковой улице (правительственный квартал Киева. — Прим. ФАН) не понимают, что, введя новые поборы, они заставляют таких как я выходить на очередной майдан?»

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Кстати, в украинском сегменте Всемирной паутины уже появляются призывы к акциям неповиновения в связи с новыми налоговыми правилами.

«Давайте просто не будем платить, — рекомендует посетитель одного из киевских интернет-форумов. — Погрязшая в коррупции и междоусобном противостоянии власть с нами уже ничего не сделает. А если и попытается что-либо сделать — получит отпор, по сравнению с которым события в Киеве 2014 года покажутся детской забавой».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

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