Певица Буланова уверена, что трилогия «Шугалей» показала зрителям историю настоящего героизма

Санкт-Петербург, 27 сентября. Кинотрилогия «Шугалей» позволила зрителю сопереживать не вымышленным персонажам, а реальным людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, заявила певица Татьяна Буланова.

Именно с этим фактором она связывает успех картин. В интервью изданию «Слово и Дело» Буланова напомнила, что социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан провели 18 месяцев в ливийской тюрьме «Митига».

«Максим и Самер выжили и остались людьми. Это героизм! Они большие молодцы! Посмотрев трилогию "Шугалей", люди узнали о том кошмаре, который происходил, они сопереживали героям — а это всегда только на пользу», — рассказала Буланова.

По ее словам, у каждого человека есть страх за свою жизнь и жизнь близких. Но еще больше людей пугает неизвестность.

«Поэтому проекты вроде "Шугалея" мы смотрим и сопереживаем главным героям сильнее. Мы перенимаем на себя состояние человека, который проходит через преодоление, проживаем все эти ситуации», — заключила она.

Ранее сценарист Владимир Измайлов рассказал о трудностях, с которыми столкнулись авторы картины «Шугалей-3. Возращение». Самым непростым моментом он назвал поиск баланса между биографичностью и художественностью.