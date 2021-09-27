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Мотострелки ЮВО отработали эвакуацию «раненных» на машинах «Линза» в Северной Осетии

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 14:15
Армия
Мотострелки ЮВО отработали эвакуацию «раненных» на машинах «Линза» в Северной Осетии
mil.ru  /  Минобороны России

Владикавказ, 27 сентября. Мотострелковые подразделения Южного военного округа (ЮВО) провели учения на полигоне Тарское в Северной Осетии.

В сообщении пресс-службы ЮВО говорится, что в ходе маневров подразделения задействовали санитарные бронеавтомобили «Линза». Военнослужащие эвакуировали условно раненных бойцов на этих машинах. Помощь «пострадавшим» оказывалась уже по пути в госпиталь.

Отмечается, что впервые «Линза» была продемонстрирована на военно-техническом форуме «Армия» в 2018 году. Машина создана на шасси «Тайфун» колесной формулы 4х4, но у этого броневика есть санитарный отсек. Новейшая машина представляет собой бронеавтомобиль повышенной защищенности. Его корпус выдерживает подрыв взрывного устройства мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что в следующем году в России стартуют испытания новейшего бронеавтомобиля для спецназа, который носит название К-4386 ЗА-СпН. Также стало известно, что Рособоронэкспорт подписал с рядом африканских стран контракты на поставку машин семейства «Тигр», передает RT.

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