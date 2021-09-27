Пресс-секретарь Явлинского подтвердил его госпитализацию в Москве

Москва, 27 сентября. Председателя Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского госпитализировали в московскую больницу, заявил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

По словам официального представителя, политика действительно экстренно доставили в одну и столичных клиник после возникших проблем с сердцем.

«Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей», — пишет Яковлев в Telegram.

Ранее российские СМИ узнали о госпитализации Явлинского из-за проблем с сердечным ритмом. В ночь на 26 сентября он пожаловался на плохое самочувствие, связанное с затрудненным дыханием и тяжестью в груди. Пресс-секретарь руководителя «Яблока» Николая Рыбакова Станислав Мясников сообщал, что информации о переводе Григория Явлинского в больницу нет.