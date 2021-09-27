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Макрон подвергся нападению неизвестного мужчины на выставке в Лионе

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 14:26
Политика
Макрон подвергся нападению неизвестного мужчины на выставке в Лионе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Лион, 27 сентября. Неизвестный мужчина кинул в президента Франции Эммануэля Макрона предмет, напоминающий куриное яйцо.

Служба безопасности французского лидера немедленно задержала злоумышленника.

«Да здравствует революция!» — кричал мужчина в момент метания яйца.

Ранее стало известно, что Макрон и его супруга Брижит подали жалобу в правоохранительные органы на журналиста Тибо Далифара. По мнению супружеской пары, он посягает на их частную жизнь.

Из материалов дела стало понятно, что папарацци распространял фотографии президента и его жены, сделанные во время отдыха. Полиция допросит журналиста в рамках предварительного расследования.

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