Аналитики объяснили, из-за чего цены на нефть могут достичь 90 долларов за баррель

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам последних торгов на мировых биржах. Подробности читайте в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Цены на нефть продолжают свой уверенный рост. Пятничные торги завершились на 78 долларах за баррель, в ходе сегодняшней сессии стоимость поднялась до отметки в 79 и даже 79,50 доллара. Такие показатели — однозначно признак того, что сырью удалось достичь годовых максимумов.

«Пока в большей степени уверенность нефти объясняется тем, что сейчас отмечается энергетический кризис: ожидается серьезная нехватка нефти, поскольку приближается зима и отмечаются перебои с ее добычей в США из-за урагана Ида. Это привело к тому, что запасы в стране серьезно снизились и достигли своего трехлетнего минимума, — рассказывают экономисты. — Ожидается, что дефицит сохранится и даже будет больше, чем ожидалось. Как рассуждают аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, до конца года стоимость нефти Brent может достичь уровня 90 долларов за баррель».

Толчок ценам на нефть дает и нынешняя стоимость природного газа. По словам экспертов, в последнее время компании начинают переходить с него на альтернативные источники энергии, поскольку использовать их становится выгоднее. А учитывая перебои с добычей и поставками газа, приведшими к дефициту сырья в Европе, таким альтернативным источником вскоре станет именно нефть. Конечно, в данный момент этот фактор дает ей весомую поддержку.

«На этом фоне ОПЕК постепенно наращивает добычу нефти, но пока она ограничивается 400 тысячами баррелей в сутки ежемесячно. Однако приближается заседание — технический ОПЕК в конце недели и полноценная министерская встреча 4 октября — и вполне вероятно, что организация пересмотрит свои планы, учитывая текущую напряженную обстановку, — делятся аналитики. — Из-за того, что цены на нефть растут, пытается увеличиваться и добыча в США. По данным компании Baker Hughes, количество буровых установок продолжает расти и составляет сейчас 421 единицу. Добыча сланцевой нефти сейчас актуальна, поскольку ее стало рентабельно добывать».

Несмотря на то, что высокие цены на нефть вызывают беспокойство крупнейших импортеров и участников рынка, сырье продолжает чувствовать себя довольно уверенно. Актуальным для него продолжает оставаться диапазон от 75 до 80 долларов за баррель марки Brent.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Пятница завершилась для золота небольшим укреплением: цены поднялись с 1740 до 1758 долларов за унцию, в итоге закрывшись в районе отметки 1750 долларов. В ходе утренних торгов стоимость актива продолжает находиться примерно на том же уровне.

«Укрепиться золото смогло на фоне проблем с китайским застройщиком China Evergrande Group, поскольку компания сейчас находится в преддефолтном состоянии. Она в итоге пропустила свои долларовые платежи по облигациям, и для нее фактически наступил технический дефолт. Рынки пока не понимают, как в конечном счете разрешится ситуация с этим застройщиком, хотя аналитики не ожидают, что это будет серьезным ударом по мировой экономике», — говорят эксперты.

На фоне этой неопределенности золото пользуется спросом как актив-убежище, однако его дальнейшему росту мешает стабильность американской валюты на мировом рынке. По индексу DXY доллар сейчас находится в районе отметки 92,2 пункта.

«На этой неделе ожидается макростатистика из США. Важными станут данные по ВВП за II квартал, которые будут опубликованы в четверг. Также во вторник выступит глава ФРС Джером Пауэлл, который, возможно, прокомментирует ситуацию в экономике США и, соответственно, скажет о возможных дальнейших действиях в рамках денежно-кредитной политики ФРС», — резюмируют аналитики.

Пока же актуальным диапазоном для золота продолжает оставаться интервал от 1750 до 1790 долларов за тройскую унцию. Дальнейшую динамику цен на золотом рынке будет определять развитие событий вокруг China Evergrande Group, а также положение американского доллара.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Российский рубль завершил прошлую неделю небольшим ослаблением, опустившись до отметки 73 рубля за доллар. Однако в ходе сегодняшних утренних торгов валюте удалось вернуть прежние позиции: сейчас она снова торгуется в районе 72,60 рубля за доллар.

«Позитивом для рубля стали прежде всего высокие цены на нефть и газ, поскольку нашим экспортерам поступает довольно большая валютная выручка, а это означает, что будут больше и налоговые поступления, — объясняют специалисты. — Также сейчас — пик налогового периода: экспортеры конвертируют свою налоговую выручку для уплаты, и это, конечно, очень поддерживает рубль, поэтому он чувствует себя неплохо и достаточно уверенно».

При этом серьезным фактором давления для рубля остаются покупки со стороны Минфина в рамках бюджетного правила: ежедневный объем их составляет на данный момент 14,9 миллиарда рублей. Однако основной негатив для российской валюты исходит от потенциальных санкций США, которые были одобрены палатой представителей. В случае их одобрения со стороны Сената американским инвесторам будет фактически закрыт доступ к ОФЗ, что станет ощутимым ударом для долгового рынка и рубля, поскольку нерезиденты начнут ликвидировать свои позиции.

«На этом фоне уже наш индекс RGBI, который показывает среднюю стоимость наиболее ликвидных облигаций федерального займа, упал до уровня 143 пункта и достиг своего многомесячного минимума. Ситуация напряженная и нервозная, но рубль пока благодаря ценам на нефть и налоговому периоду чувствует себя неплохо. Актуальным продолжает оставаться диапазон 72,5–74,5 рубля за доллар. Далее нужно следить, как будет развиваться ситуация с новым пакетом санкций против России», — говорят эксперты.

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