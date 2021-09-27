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Путин призвал кабмин плотно работать с фракциями Госдумы

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 14:10
Политика
Путин призвал кабмин плотно работать с фракциями Госдумы
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 сентября. Правительству Российской Федерации следует плотно работать со всеми фракциями, которые прошли в Госдуму, заявил глава государства Владимир Путин.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с правительством страны. Помимо этого Путин поблагодарил кабмин за большую работу во время избирательной кампании.

Ранее российский президент заявил, что федеральная пятерка партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу РФ продемонстрировала убедительные результаты и потрясающие человеческие качества. Об этом глава государства рассказал на встрече с лидерами списка политсилы в формате видеоконференции.

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