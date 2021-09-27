Путин назвал бедность и проблемы в здравоохранении «главными врагами» России

Москва, 27 сентября. Бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре являются главными врагами России, заявил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, кричать «ура» еще рано, поскольку враг в лице бедности пока не побежден. На данный момент следует повышать уровень благосостояния граждан, подчеркнул президент в рамках встречи с российским правительством. Кроме того, он призвал правительство трудиться еще более результативно, чтобы реализовать все намеченные планы.

«У нас, есть над чем работать», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин ранее оценил работу федеральной пятерки «Единой России» на выборах в Госдуму. В частности, он похвалил высокие личностные качества кандидатов в депутаты.