Лолита Милявская вышла на сцену ночного клуба в обтягивающем боди

Санкт-Петербург, 27 сентября. Знаменитая певица Лолита Милявская выбрала соблазнительный наряд для выступления в ночном клубе Петербурга. Она была в обтягивающем боди.

Звезда заметно похудела, поэтому черное боди подчеркнуло обновленную фигуру Милявской. Артистка для выступления в петербургском клубе не стала скромничать и выбрала обтягивающий наряд. Костюм 57-летней исполнительницы вызвал бурное обсуждение в комментариях под кадрами, опубликованными на ее странице в Instagram.

Многие поклонники знаменитости отметили смелость артистки, которая не боится откровенных нарядов. При этом другие подписчики упрекнули Милявскую в чрезмерной открытости. Ей посоветовали надеть юбку.

«Оденьтесь, это очень вульгарно»; «Забыли юбку или платье»; «Блин, Лолита ,ты забыла юбку надеть», — написали интернет-пользователи под видео.

Лолита Милявская нередко сталкивается с негативными высказываниями в свой адрес. Артистку это ничуть не беспокоит. В интервью Антону Красовскому певица призналась, что столкнулась с хейтом из-за того, что отправила единственную дочь жить с бабушкой. В это время она занималась певческой карьерой. Милявская объяснила, почему посчитала жизнь дочери со своей матерью оптимальным вариантом.