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Источники сообщили об отражении атаки боевиков в Латакии
Весь мир
Источники сообщили об отражении атаки боевиков в Латакии
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 27 сентября. Несколько снарядов сбиты в окрестностях военной базы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщают местные источники в социальных сетях.

Согласно заявлениям источников, фрагменты сбитых силами противовоздушной обороны объектов упали в сельской местности неподалеку от населенных пунктов Кардаха и Джебла. По предварительной информации, никакого ущерба не последовало.

Утверждается, что объекты могли быть запущены представителями незаконных вооруженных формирований с территории Идлиба. По одним данным, речь идет о нескольких ракетах, по другим — о беспилотных летательных аппаратах.

Ранее заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вадим Кулить сообщил, что несколько вооруженных боевиков с территории, подконтрольной Турции, попытались прорваться через линию фронта в Алеппо. Не менее пяти радикалов погибли, подорвавшись на минах, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, пострадали пятеро военнослужащих Сирийской Арабской Армии.

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