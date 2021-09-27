Источники сообщили об отражении атаки боевиков в Латакии

Дамаск, 27 сентября. Несколько снарядов сбиты в окрестностях военной базы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщают местные источники в социальных сетях.

ريف اللاذقية : دفاعات قاعدة حميميم الجوية اسقطت أهداف معادية في محيط القاعدة ، يعتقد انها طائرات مسيرة للجماعات الارهابية في ادلب — Yusha Yuseef ???????? (@MIG29_) September 27, 2021

Согласно заявлениям источников, фрагменты сбитых силами противовоздушной обороны объектов упали в сельской местности неподалеку от населенных пунктов Кардаха и Джебла. По предварительной информации, никакого ущерба не последовало.

Утверждается, что объекты могли быть запущены представителями незаконных вооруженных формирований с территории Идлиба. По одним данным, речь идет о нескольких ракетах, по другим — о беспилотных летательных аппаратах.

Ранее заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вадим Кулить сообщил, что несколько вооруженных боевиков с территории, подконтрольной Турции, попытались прорваться через линию фронта в Алеппо. Не менее пяти радикалов погибли, подорвавшись на минах, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, пострадали пятеро военнослужащих Сирийской Арабской Армии.