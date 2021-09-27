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Путин похвалил работу федеральной пятерки «Единой России» на выборах в Госдуму
Политика
Путин похвалил работу федеральной пятерки «Единой России» на выборах в Госдуму
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 сентября. Федеральная пятерка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму показала убедительные результаты и потрясающие человеческие качества, заявил президент Владимир Путин.

Глав государства провел встречу с лидерами списка правящей партии в формате видеоконференции. Путин похвалил высокие личностные качества кандидатов в депутаты и отметил, что будущим законодателям удалось наглядно продемонстрировать все лучшее, что должно представлять парламентское большинство.

«Вы принимали самое активное участие в избирательной кампании, это отдельная конкретная работа. И что очень важно – люди видели ваши подлинные чувства патриотизма, стремление улучшить ситуацию, понимали, как значимы для вас национальные интересы Родины, наши традиционные ценности», — заявил Владимир Путин.

Также в ходе встречи глава государства распределил полномочия среди федеральной пятерки. Так, например, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири.

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