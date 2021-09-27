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В Тюмени водитель грузовика чудом выжил, угодив под фуру
Происшествия

Шесть транспортных средств оказались обездвижены в результате массового ДТП на улице Федюнинского в Тюмени. Сильнее всего досталось водителю грузового Hyundai.

Сегодня утром жители Тюмени стали свидетелями последствий жуткого ДТП. На улице Федюнинского столкнулись сразу шесть автомобилей! Среди них: грузовик, фуры и легковые авто.

От грузовика Hyundai осталась лишь задняя часть — кабина полностью ушла под колеса фуры. Водитель при таком страшном столкновении выжил, его направили в местную городскую больницу.

Как сообщают очевидцы массовой аварии, мужчина-водитель Hyundai не заметил стоящих в левой полосе грузовиков, который столкнулись ранее. От удара кабина фургона превратилась в груду металла. В результате столкновения в аварию попали еще несколько легковых авто, водители которых не справились с управлением.

Солидная пробка образовалась из-за невнимательности автолюбителей. Соблюдайте скоростной режим, правила дорожного движения и будьте аккуратны на дорогах!

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дтп тюмень массовая авария
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