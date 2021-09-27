Александр Ширвиндт написал заявление об уходе с должности худрука Театра сатиры

Москва, 27 сентября. Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт сообщил об уходе со своего поста.

Народный артист РСФСР заявил, что покидает должность худрука театра. Он уже написал заявление в департамент культуры Москвы.

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сказал актер ТАСС.

Несмотря на уход, актер хочет продолжить сотрудничать с театром. Кто вступит в должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры вместо Ширвиндта-старшего, пока неизвестно. О решении покинуть пост худрука стало известно, когда журналисты попросили его прокомментировать ситуацию в театре.