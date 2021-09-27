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Александр Ширвиндт написал заявление об уходе с должности худрука Театра сатиры
Общество
Александр Ширвиндт написал заявление об уходе с должности худрука Театра сатиры
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 27 сентября. Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт сообщил об уходе со своего поста.

Народный артист РСФСР заявил, что покидает должность худрука театра. Он уже написал заявление в департамент культуры Москвы.

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сказал актер ТАСС.

Несмотря на уход, актер хочет продолжить сотрудничать с театром. Кто вступит в должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры вместо Ширвиндта-старшего, пока неизвестно. О решении покинуть пост худрука стало известно, когда журналисты попросили его прокомментировать ситуацию в театре.

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александр ширвиндт худрук театр сатиры
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