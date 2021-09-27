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Принц Уильям не оценил идею крестить дочь Меган Маркл и Гарри в Виндзоре

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:59
Шоу-бизнес
Принц Уильям не оценил идею крестить дочь Меган Маркл и Гарри в Виндзоре
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 27 сентября. Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри рассчитывают устроить традиционные крестины своей младшей дочери в Великобритании. Однако принц Уильям скептически отнесся к этой идее.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл уже некоторое время пытаются тщательно спланировать крестины младшей дочери Лилибет, названной в честь королевы Елизаветы II. Пара все еще не поделилась фото ребенка, что навело королевских экспертов на мысль о желании семьи соблюсти традиции и провести церемонию в Виндзоре под надзором главы монархии.

Планы герцогов Сассекских не нашли поддержки внутри королевской семьи. Как сообщает издание Express со ссылкой на корреспондента Нила Шона, брат Гарри принц Уильям высказался против крестин Лилибет в соответствии с традициями.

«Согласно очень хорошему источнику, именно принц Уильям сказал: «Это была не очень хорошая идея»», — поделился королевский корреспондент.

Несмотря на то, что принц Уильям не оценил планы брата, королева Елизавета предпочла воздержаться от высказываний на тему крестин. Однако она познакомилась с правнучкой вскоре после ее рождения — родители показали дочь королеве по видеосвязи.

Стоит отметить, что принц Уильям относится куда менее строго к собственной семье на фоне напряженных отношений с принцем Гарри. Так, герцога Кембриджского заметили во время поедания фастфуда вместе с детьми.

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Принц Уильям королевская семья меган маркл
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