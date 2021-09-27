В каких ситуациях работника могут привлечь к материальной ответственности

Традиционно считается, что в трудовых взаимоотношениях наиболее уязвимой стороной оказывается именно работник, ведь нередко работодатели увольняют без веских оснований, как говорится, одним днем, и подавать судебный иск на таких обидчиков — себе дороже. Однако в действительности такие взаимоотношения базируются на взаимном доверии обоих участников соглашения, и работодатель рискует ничуть не меньше. Ведь он предоставляет персоналу не только необходимые рабочие инструменты, спецодежду, средства индивидуальной защиты и оборудование, но и, к примеру, ценную оргтехнику, корпоративное авто или даже крупные денежные суммы, выдаваемые под отчет. Вот почему в случае утери, недостачи или выхода из строя имущества, доверенного работнику, предприятие имеет законное право взыскать ущерб с виновного лица.

Как правильно установить факт нанесения ущерба? Какие разновидности материальной ответственности существуют? Что делать, если виновный отказывается возместить компании убытки, понесенные из-за него? О том, как регулируется в России материальная ответственность в трудовых коллективах, рассказывает постоянный эксперт ФАН адвокат Владимир Атапин.

Личный архив Владимира Атапина /

Не словом, а рублем: что такое материальная ответственность работника и какой она бывает?

В юридический термин «материальная ответственность» обычно вкладывают необходимость наемного сотрудника заплатить работодателю материальный ущерб, наступивший по его вине. В свою очередь, под ущербом имеется в виду истинное сокращение или очевидное ухудшение прежнего состояния имущества, принадлежащего организации. Так, работнику вменено в обязанности заплатить за сломанные, испорченные или утраченные по его вине вещи. При этом необходимо понимать, что к ущербу невозможно отнести нереализованную выгоду предприятия либо не приобретенный им доход.

«Ответственность работников регламентируется Трудовым кодексом России, и в нем четко прописаны пути и порядок их материальной ответственности, а также временные рамки, границы и прочие особенности этой процедуры, при несоблюдении которых предприятие не вправе взыскать денежную компенсацию с незадачливого сотрудника, — добавляет Владимир Атапин. — В частности, существует особый перечень трудовых обязанностей и должностей, предполагающих полную материальную ответственность за ущерб, причиненный компании. Вот почему если предприятие составляет договор о такой форме ответственности с сотрудником, который замещает должность или выполняет работы, не относящиеся к данному перечню, то такой документ будет отнесен к недействительным. Так или иначе, все спорные моменты разрешаются с помощью судебной практики».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Материальная ответственность касается любого ущерба, принесенного организации в связи с теми или иными манипуляциями сотрудников. Причем под виной может пониматься как умысел, так и случайность или неосторожность. К примеру, если человек, передвигаясь на корпоративном автомобиле, попал в ДТП, то есть, испортил транспортное средство неумышленно, он все же обязан возместить ущерб — как в форме удержания стоимости ремонта из своей заработной платы, так и путем прямого взыскания стоимости восстановления авто.

Виды материальной ответственности

Ответственность сотрудника за нанесенный вред возможна частичная и полная, а также личная и бригадная. На основании определения, индивидуальная (персональная) материальная ответственность предусматривает покрытие прямого действительного ущерба компании за счет персональных денежных средств работника. Вместе с тем к прямому ущербу относят истинное сокращение имущества работодателя — например, утрату той или иной вещи, вверенной работнику, а также изменение в худшую сторону состояния имущества до той степени, что придется нести затраты на его восстановление, ремонт либо приобретение нового имущества взамен испорченного. Кроме того, прямым считается ущерб, нанесенный третьим лицам при условии, что возмещать его пришлось предприятию. Что касается любых иных ситуаций, они не относятся к прямому действительному ущербу, вот почему перед взысканием работодателю придется доказать, что вид ущерба принадлежит именно к этому перечню.

Обеим сторонам трудовых отношений также следует понимать, что согласно Трудовому кодексу РФ взысканию не подлежит упущенная выгода предприятия. К примеру, если в результате поломки станка сорвался ожидаемый контракт и работодатель недополучил денежные средства, на которые рассчитывал, то обвинить в этом наемника, с тем, чтобы взыскать с него упущенную сумму, уже не получится.

Договор о коллективной материальной ответственности, как следует из самого его названия, работодатель подписывает с несколькими сотрудниками предприятия, которые при этом занимают должности, упомянутые в разрешающем перечне. Такой договор подразумевает, что ответственность за ущерб будет нести не один конкретный трудящийся, а все члены трудового коллектива. Коллективная (бригадная) материальная ответственность удобна в отношении той группы работников, которая выполняет определенные трудовые обязанности сообща и «поделить» ответственность практически невозможно — это, например, касается работы на складе. Если же кто-то из работников откажется платить, он должен доказать свою непричастность к нанесению материального вреда.

Под частичной материальной ответственностью законодательно подразумевается такой порядок погашения ущерба, при котором виновный отвечает перед предприятием в пределах средней суммы своей ежемесячной зарплаты, если иные формы законом не предусматриваются. С другой стороны, полная материальная ответственность работника — это не что иное, как стопроцентное полноразмерное возмещение ущерба.

«Подобные отношения могут возникать у работодателя с сотрудником, с которым подписан договор, предполагающий подобную форму ответственности. А этот документ, как мы помним, можно заключить лишь с определенными сотрудниками предприятия, должности и виды работ которых значатся в разрешительном перечне согласно статье 243 ТК РФ», — добавляет Владимир Атапин.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Особенности составления договора, предполагающего полную материальную ответственность

Сам перечень должностей и работ, попадающих под полную либо коллективную материальную ответственность, утвержден Постановлением Минтруда РФ №85, изданным в 2002 году. Также данный документ определяет содержание типовых договоров об этой форме ответственности.

«Кстати, обращу внимание, что именно исходя из этого перечня можно судить о том, что нередко работодатели ошибочно заключают с некоторыми сотрудниками подобные договоры, что, безусловно, является нарушением, — отмечает эксперт. — Здесь они могут руководствоваться простой логикой, что, к примеру, бухгалтер занимается финансами предприятия, а значит, несет материальную ответственность полностью. Тем не менее в реальности ни бухгалтер, ни даже главный бухгалтер в вышеупомянутый перечень не входит, поэтому если, например, главный бухгалтер причинил своему работодателю материальный ущерб своими действиями, то отвечать он будет лишь в пределах собственного месячного заработка. И подобный договор — вовсе не панацея, и в случае подобного нарушения от лица предприятия он попросту не будет обладать юридической силой».

Случается также, что работники наделены полной ответственностью и без соответствующего договора — это, к примеру, происходит при недостаче ценностей, вверенных трудящемуся на базе спецдоговора, оформленного в письменном виде, а также если вред причинен умышленно: под действием опьянения, в результате преступления, утвержденного приговором суда, а также правонарушения административного характера. Если предприятие несет расходы на восстановление чужого автомобиля или восполнение вреда здоровью в пользу третьих лиц, этот ущерб тоже будет взыскан именно с работника.

«Надо сказать, что в соответствии с законом сильно рискуют профессиональные водители, ведь если происходит авария, то, как правило, составляют протокол об административном правонарушении, и если при этом вина работника будет установлена, то ему придется возместить полную стоимость автомобиля, сколько был он не стоил, — продолжает Владимир Атапин. — То есть, если, допустим, мой коллега юрист может в договоре причинить работодателю ущерб на сотни миллионов рублей или тот же бухгалтер перечислит денежные средства по ошибочным реквизитам, в этом случае и юрист, и бухгалтер отвечают лишь в пределах своей месячной заработной платы. А вот водитель, который нарушил правила дорожного движения и в отношении которого вынесено постановление об административном правонарушении, будет вынужден восстановить стоимость ущерба полностью, включая стоимость перевозимых на тот момент материальных ценностей, которыми, к примеру, если речь идет о большегрузе, могут оказаться компьютеры на миллионы рублей. Вот такой перекос существует в законе не в пользу водителей».

Еще один распространенный случай наступления полной материальной ответственности — это причинение ущерба работником, который находился не при исполнении своих трудовых обязанностей. То есть сотрудник может прийти на предприятие в свое нерабочее время, к примеру, забрать какие-то личные вещи. Если человек при этом что-либо поломал, специально уничтожил или даже неумышленно повредил, это тоже классифицируют как случай полной материальной ответственности.

Стоит также обратить внимание, что договор о полной материальной ответственности может быть подписан лишь с представителями тех должностей, которые производят обслуживание материальных ценностей. И, безусловно, любой договор о материальной ответственности составляют только в письменном виде и лишь с наемником, достигшим 18-летнего возраста.

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Сроки, пределы и алгоритм уплаты ущерба

Работодатель может распорядиться о взыскании ущерба, не выходящего за рамки месячной заработной платы, в течение одного календарного месяца с момента окончательной фиксации его размера. Если же ущерб превышает данную сумму или предприятие, скажем, опоздало с оформлением такого распоряжения, то получить возмещение ущерба можно лишь в судебном порядке в течение одного года — в случае если ущерб не будет выплачен добровольно.

Случается, что работодатель с работником фиксируют размер ущерба и заключают соглашение о частичном погашении суммы ущерба в несколько этапов.

«В этом случае сумма, конечно, может выплачиваться более года, то есть, рассрочка может быть и на 3 года, и на 5 лет, и на любой другой срок, на этот случай есть разъяснение Верховного суда о том, что в данном случае действует уже не годичный срок, а так называемый «срок давности» протяженностью в один год с момента, когда работник перестал добровольно возмещать ущерб, — говорит Владимир Атапин. — Исключение составляют военнослужащие, по закону их можно привлечь к возмещению ущерба на протяжении целых трех лет со дня его выявления».

Помимо всего прочего, закон возлагает на работодателя обязанность доказать факт причинения ущерба, его сумму и виновность сотрудника, чтобы ущерб был взыскан на законных основаниях. Для этого руководитель предприятия, как правило, формирует комиссию с участием экспертов в соответствующих областях, чтобы эти специалисты провели независимое расследование и сделали верные выводы. Чтобы установить вину и материальную ответственность директора организации, как правило, созывают общее собрание ее участников или акционеров, а проведением расследования в отношении руководителя занимается аудиторская или иная компания, специалисты которой наделены соответствующей квалификацией.

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Существуют ли отличия материальной ответственности сотрудников в зависимости от их должностей?

«Особых отличий между материальной ответственностью бухгалтера, кладовщика, продавца, кассира или представителей других профессий, обслуживающих и выдающих материальные ценности, не существует, и форма ответственности, как мы помним, определяется перечнем должностей, — говорит Владимир Атапин. — Быть может, единственное отличие состоит здесь в способе установления ущерба: допустим, если это недостача продавца, то в комиссию, которую создает работодатель для определения размера ущерба и вины продавца, в обязательном порядке входит человек, связанный с торговлей. Если же вред был причинен кладовщиком, то в комиссию обязательно должен входить, например, начальник склада или другой руководитель, также непосредственно связанный с хранением и передачей материальных ценностей. Ведь подтвердить наличие или отсутствие вины того или иного сотрудника способен только профессионал».

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Существуют ли исключения в алгоритме возмещения ущерба?

Согласно статье 250 ТК РФ суд может принять решение снизить сумму ущерба, взыскиваемую с провинившегося сотрудника, при этом учитываются степень и форма его вины, а также материальное положение и прочие факторы, заслуживающие внимания. Однако даже с учетом этих факторов снижения суммы не произойдет, если ущерб был причинен в результате преступления, совершенного в корыстных целях.