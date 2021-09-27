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Правительство России одобрило концепцию развития креативных индустрий в стране

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:56
Экономика
Правительство России одобрило концепцию развития креативных индустрий в стране
government.ru

Москва, 27 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что представленный Министерством культуры проект о создании и развитии креативных индустрий утвержден правительством.

Концепция явилась итогом работы ведомства, которую оно ведет вместе с предпринимательским и творческим сообществом.

«Правительство утвердило концепцию развития творческих, креативных индустрий на ближайшие девять лет. Это еще один важный инструмент достижения национальных целей, которые определил президент. Концепция будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в сфере креативного малого и среднего бизнеса, а главное — даст людям дополнительные возможности для самореализации», — отметил Мишустин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ряду министерств России проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ. Мера связана с изменениями тарифов.

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концепция проект индустрия
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