Всемирный банк исключил Мавританию из числа имеющих право на получение грантов стран

Нуакшот, 27 сентября. Всемирный банк проинформировал, что Мавритания с начала 2022 финансового года не получит гранты Международной ассоциации развития (МАР).

Согласно письму, которое направили министру экономики, промышленности и производственного сектора западноафриканской страны Усману Мамаду Кане, безвозмездные выплаты заменят кредитами.

«Новые данные о валовом национальном доходе граждан в 1640 долларов, официально опубликованные в июле 2021 года, свидетельствуют о том, что Мавритания третий раз подряд превысила утвержденный МАР порог в 1205», — говорится в обращении Всемирного банка.

Право на получение поддержки Международной ассоциации развития зависит, прежде всего, от относительной бедности государства. Однако Нуакшот более не попадает под нужный статус соответствия классификации условий финансирования, утвержденной МАР. Теперь стране доступны лишь заимствования или смешанные кредиты.

Всемирный банк посоветовал правительству Мавритании проконсультироваться для уточнения условий предоставления ссуды, сумму которой ежеквартально пересматривают в казначействе международной финансовой организации.

Последний грант

Недавняя выплата в размере 30 миллионов долларов, как ожидается, станет последней. Более Всемирный банк не предоставит Мавритании грантов. Соответствующее письмо удивило правительство, которое, несмотря на 25 дней с момента получения обращения, так и не нашло что ответить.

Обновленная классификация вывела западноафриканскую страну из ряда финансируемых, чем лишила многих грантов, получаемых от международных спонсоров. Примечательно, что решение обнародовали без согласования с Нуакшотом, чем поставили в неловкое положение министерство экономики, промышленности и развития производственного сектора, Минфин, ЦБ, поскольку ведомства не предоставили никакой информации финансовым партнерам Мавритании.

МАР, упомянутую Всемирным банком в письме, создали в 1960 году для «сокращения бедности посредством займов, называемых кредитами, и грантов для программ, которые увеличивают экономический рост, уменьшают неравенство и улучшают условия жизни людей». Международная ассоциация развития предоставляет выплаты и консультации странам со средним уровнем дохода и является одним из крупнейших источников помощи 82 беднейшим государствам, 40 из которых находятся в Африке.

Деньги выдают на льготных условиях, поскольку процентная ставка по кредитам либо нулевая, либо очень низкая и со сроком погашения 25–40 лет, включая льготный период 5–10 лет. Аналогичная ситуация с грантами. Министр Усман Мамаду Кане пообещал прокомментировать случившееся в рамках сотрудничества между ведомством и Всемирным банком.

Ранее Мавритания попросила Международную финансовую корпорацию (IFC) развить национальный рынок труда через поддержку частного сектора, который является одним из самых слабых в регионе. Правительство сделало ставку на бизнесменов, поскольку деятельность предпринимателей это не только важная составляющая роста ВВП, но и жизненно необходимый фактор для снижения высокого уровня безработицы среди молодежи, приближающегося, по официальным оценкам, к 23%.