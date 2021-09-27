Лукашенко предупредил о скоплении иностранных войск на польско-белорусской границе

Минск, 27 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории Польши замечена активность иностранного вооруженного контингента.

По его словам, у самых границ республики разворачивают целые военные корпуса. Он подчеркнул, что подобные маневры направлены именно против Белоруссии.

«В Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США», — заметил Лукашенко, выступая в рамках совещания с представителями силовых структур.

Аналогичным образом ситуация развивается и на Украине, продолжил президент. Так, из-за позиции Киева у Белоруссии «открывается новый, по-старому говоря, фронт». В этой связи глава государства уже поручил уделять особое внимание белорусско-украинской границе.