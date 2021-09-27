Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 14:43
14:42
Общество
Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя нормально
14:35
Спорт
Глава АМФР прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира
14:34
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу и Лавров останутся на своих постах и не пойдут в Госдуму
14:33
Происшествия
Участники несогласованного заплыва в Черном море пожаловались на выброс нефти
14:30
Общество
Зима на Урале и в Якутии ожидается теплее средних значений
14:30
Общество
Число больных на ИВЛ стремительно растет в Нижегородской области
14:28
Политика
Путин признался, что случайно подслушал разговоры в кабмине во время работы
14:19
Общество
Певица Буланова уверена, что трилогия «Шугалей» показала зрителям историю настоящего героизма
14:15
Весь мир
Источники сообщили об отражении атаки боевиков в Латакии
14:15
Армия
Мотострелки ЮВО отработали эвакуацию «раненных» на машинах «Линза» в Северной Осетии
Все новости

Лукашенко предупредил о скоплении иностранных войск на польско-белорусской границе
Армия
Лукашенко предупредил о скоплении иностранных войск на польско-белорусской границе
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 27 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории Польши замечена активность иностранного вооруженного контингента.

По его словам, у самых границ республики разворачивают целые военные корпуса. Он подчеркнул, что подобные маневры направлены именно против Белоруссии.

«В Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США», — заметил Лукашенко, выступая в рамках совещания с представителями силовых структур.

Аналогичным образом ситуация развивается и на Украине, продолжил президент. Так, из-за позиции Киева у Белоруссии «открывается новый, по-старому говоря, фронт». В этой связи глава государства уже поручил уделять особое внимание белорусско-украинской границе.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Лукашенко предупредил о скоплении иностранных войск на польско-белорусской границе
сша белоруссия польша лукашенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru