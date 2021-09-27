Глава Минобороны Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири

Москва, 27 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин распределил обязанности между лидерами федерального списка партии «Единая Россия».

Глава государства 27 сентября встретился с лидерами предвыборного списка «Единой России». Он назначил министра обороны страны Сергея Шойгу руководителем комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири. Глава МИД Сергей Лавров возглавил комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко стал главой комиссии «Единой России» по здравоохранению, а детский омбудсмен Анна Кузнецова — по защите семьи.

«Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично, заявил об этом всей стране, а именно о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», — сообщил Путин.

Также глава государства поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. Он отметил, что ЕР показала «стремление к внутреннему развитию и обновлению», а это положительно оценивается обществом.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев провел встречу с лидерами политических партий, которые вошли в новый состав Госдумы. Во время беседы он также поблагодарил россиян, которые приняли участие в голосовании.