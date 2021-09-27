Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 14:43
14:42
Общество
Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя нормально
14:35
Спорт
Глава АМФР прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира
14:34
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу и Лавров останутся на своих постах и не пойдут в Госдуму
14:33
Происшествия
Участники несогласованного заплыва в Черном море пожаловались на выброс нефти
14:30
Общество
Зима на Урале и в Якутии ожидается теплее средних значений
14:30
Общество
Число больных на ИВЛ стремительно растет в Нижегородской области
14:28
Политика
Путин признался, что случайно подслушал разговоры в кабмине во время работы
14:19
Общество
Певица Буланова уверена, что трилогия «Шугалей» показала зрителям историю настоящего героизма
14:15
Весь мир
Источники сообщили об отражении атаки боевиков в Латакии
14:15
Армия
Мотострелки ЮВО отработали эвакуацию «раненных» на машинах «Линза» в Северной Осетии
Все новости

Глава Минобороны Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:58
Политика
Глава Минобороны Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 27 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин распределил обязанности между лидерами федерального списка партии «Единая Россия».

Глава государства 27 сентября встретился с лидерами предвыборного списка «Единой России». Он назначил министра обороны страны Сергея Шойгу руководителем комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири. Глава МИД Сергей Лавров возглавил комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко стал главой комиссии «Единой России» по здравоохранению, а детский омбудсмен Анна Кузнецова — по защите семьи.

«Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично, заявил об этом всей стране, а именно о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», — сообщил Путин.

Также глава государства поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. Он отметил, что ЕР показала «стремление к внутреннему развитию и обновлению», а это положительно оценивается обществом.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев провел встречу с лидерами политических партий, которые вошли в новый состав Госдумы. Во время беседы он также поблагодарил россиян, которые приняли участие в голосовании.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава Минобороны Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири
путин единая россия шойгу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru