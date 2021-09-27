Египет подготовит кадры для работы в Ливии

Каир, 27 сентября. Министр трудовых ресурсов Египта Мухаммад Саафан заявил, что правительство страны обучит рабочих, направляющихся в Ливию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «MBC».

По его словам, соседнее государство принимает большое количество египетских трудовых мигрантов. Их число будет постепенно увеличиваться.

«Все рабочие, которые поедут в Ливию, пройдут обучение перед отъездом из Египта», — сказал глава ведомства.

Министр подчеркнул, что этот шаг последовал в связи с просьбой Триполи о предоставлении квалифицированной рабочей силы. Требование высказано во время переговоров в рамках встреч Совместного высшего египетско-ливийского комитета, прошедших в середине сентября в Каире.

Саафан указал, что чиновники двух стран рассмотрели механизмы, которые приняты для отправки египетских рабочих. Они включают реализацию программ дополнительного обучения в соответствии со специализациями и навыками, необходимыми в Ливии.

Ранее министр труда переходного Правительства национального единства Али аль-Абид объявил, что въезд в страну миллиона мигрантов начнется с октября. Граждане соседней республики примут участие в проектах восстановления и развития.