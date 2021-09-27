Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 16:12
16:03
Армия
МИД Армении обвинил Азербайджан в спланированной военной агрессии в Нагорном Карабахе
16:03
Весь мир
Депутат парламента Ливии призвал к расследованию в отношении премьер-министра
16:00
Общество
Эфир: Могут ли бизнесмены решить проблему нехватки детских садов и школ в России
15:59
Политика
Снова санкции. Альгис Микульскис об очередном этапе антироссийской истерии в США
15:54
Шоу-бизнес
Приемная дочь Урганта похвасталась формами в новой фотосессии
15:52
Политика
Социолог Шугалей пообещал помогать петербуржцам, несмотря на результаты выборов в ЗакС
15:51
Общество
Билли Айлиш приостановила концерт, чтобы помочь фанатам
15:49
Видео
Пользователи Сети продолжают обсуждать празднование Дня туризма в Петербурге
15:49
Весь мир
Береговая охрана Ливии перехватила лодку с турецкими и иранскими мигрантами
15:48
Общество
Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для вакцинированных туристов на ноябрь
Все новости

Съемочная группа фильма «Вызов» проводит последние тренировки перед стартом
Общество
Съемочная группа фильма «Вызов» проводит последние тренировки перед стартом
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 27 сентября. На космодроме Байконур заканчиваются тренировки съемочной группы фильма «Вызов». Старт пилотируемого корабля «Союз МС-19» назначен на 5 октября 2021-го. А возвращение обратно на Землю — 17 октября, пишет Teleprogramma.pro

Режиссер фильма — Клим Шипенко. В экипаже — актер Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд. В дублирующем составе — космонавт Олег Артемьев и кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Все в настоящее время находятся на Байконуре, где активно готовятся к настоящему полету в космос для съемок там первого художественного фильма «Вызов». Сюжет фильма рассказывает о реалити-шоу, аналогов которого пока еще не было в мире. Киношники теперь станут полноправными членами экипажа МКС-66.

На Байконуре артисты и режиссер тренируются в самом настоящем транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Все время они проводят в полетных скафандрах «Сокол КВ-2». 

Съемочная группа фильма «Вызов» проводит последние тренировки перед стартом
пресс-служба первого канала  / Саша Гусов

«Вызов» — это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм будет лишь одной ступенью в большом научно-просветительском проекте, в рамках которого будет снят цикл документально-просветительских проектов, посвященных ракетно-космической отрасли. К реализации проекта привлечены специалисты, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, а также наземной космической инфраструктуры.  

Ранее сообщалось, сколько стоит разовый полет в космос в качестве туриста. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Съемочная группа фильма «Вызов» проводит последние тренировки перед стартом
космос фильм шоу-бизнес вызов клим шипенко реалити шоу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru