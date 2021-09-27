Съемочная группа фильма «Вызов» проводит последние тренировки перед стартом

Москва, 27 сентября. На космодроме Байконур заканчиваются тренировки съемочной группы фильма «Вызов». Старт пилотируемого корабля «Союз МС-19» назначен на 5 октября 2021-го. А возвращение обратно на Землю — 17 октября, пишет Teleprogramma.pro. Режиссер фильма — Клим Шипенко. В экипаже — актер Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд. В дублирующем составе — космонавт Олег Артемьев и кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Все в настоящее время находятся на Байконуре, где активно готовятся к настоящему полету в космос для съемок там первого художественного фильма «Вызов». Сюжет фильма рассказывает о реалити-шоу, аналогов которого пока еще не было в мире. Киношники теперь станут полноправными членами экипажа МКС-66.

На Байконуре артисты и режиссер тренируются в самом настоящем транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Все время они проводят в полетных скафандрах «Сокол КВ-2».

пресс-служба первого канала / Саша Гусов

«Вызов» — это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм будет лишь одной ступенью в большом научно-просветительском проекте, в рамках которого будет снят цикл документально-просветительских проектов, посвященных ракетно-космической отрасли. К реализации проекта привлечены специалисты, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, а также наземной космической инфраструктуры.

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