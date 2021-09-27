Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 14:43
14:42
Общество
Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя нормально
14:35
Спорт
Глава АМФР прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира
14:34
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу и Лавров останутся на своих постах и не пойдут в Госдуму
14:33
Происшествия
Участники несогласованного заплыва в Черном море пожаловались на выброс нефти
14:30
Общество
Зима на Урале и в Якутии ожидается теплее средних значений
14:30
Общество
Число больных на ИВЛ стремительно растет в Нижегородской области
14:28
Политика
Путин признался, что случайно подслушал разговоры в кабмине во время работы
14:19
Общество
Певица Буланова уверена, что трилогия «Шугалей» показала зрителям историю настоящего героизма
14:15
Весь мир
Источники сообщили об отражении атаки боевиков в Латакии
14:15
Армия
Мотострелки ЮВО отработали эвакуацию «раненных» на машинах «Линза» в Северной Осетии
Все новости

Потенциальный канцлер Германии Шольц призвал блок Меркель уйти в оппозицию

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:42
Политика
Потенциальный канцлер Германии Шольц призвал блок Меркель уйти в оппозицию
ПолитРоссия  /  wikipedia.org/Олаф Косинский/CC BY-SA 3.0 de

Берлин, 27 сентября. Кандидат в канцлеры от победившей в ФРГ Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц прокомментировал итоги голосования.

По его словам, немецкий народ проголосовал за изменения в правительстве.

«Три партии усилились — социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы. Эти три партии должны войти в следующее правительство», — сказал он.

В связи с этим блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет текущий канцлер Германии Ангела Меркель, должен уйти в оппозицию, резюмировал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на преемственность политики Германии. По его словам, в Москве внимательно наблюдают за итогами выборов в бундестаг.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Потенциальный канцлер Германии Шольц призвал блок Меркель уйти в оппозицию
меркель германия шольц
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru