Берлин, 27 сентября. Кандидат в канцлеры от победившей в ФРГ Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц прокомментировал итоги голосования.

По его словам, немецкий народ проголосовал за изменения в правительстве.

«Три партии усилились — социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы. Эти три партии должны войти в следующее правительство», — сказал он.

В связи с этим блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет текущий канцлер Германии Ангела Меркель, должен уйти в оппозицию, резюмировал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на преемственность политики Германии. По его словам, в Москве внимательно наблюдают за итогами выборов в бундестаг.