Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 14:42
14:42
Общество
Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя нормально
14:35
Спорт
Глава АМФР прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира
14:34
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу и Лавров останутся на своих постах и не пойдут в Госдуму
14:33
Происшествия
Участники несогласованного заплыва в Черном море пожаловались на выброс нефти
14:30
Общество
Зима на Урале и в Якутии ожидается теплее средних значений
14:30
Общество
Число больных на ИВЛ стремительно растет в Нижегородской области
14:28
Политика
Путин признался, что случайно подслушал разговоры в кабмине во время работы
14:19
Общество
Певица Буланова уверена, что трилогия «Шугалей» показала зрителям историю настоящего героизма
14:15
Весь мир
Источники сообщили об отражении атаки боевиков в Латакии
14:15
Армия
Мотострелки ЮВО отработали эвакуацию «раненных» на машинах «Линза» в Северной Осетии
Все новости

Подорожание газа привело к росту стоимости электроэнергии в Швеции

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:39
Экономика
Подорожание газа привело к росту стоимости электроэнергии в Швеции
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Стокгольм, 27 сентября. Шведский энергетический рынок фиксирует рост цен на электроэнергию. Такая ситуация в стране сложилась из-за повышения стоимости газа в Европе.

Подорожание энергии может привести к серьезным последствиям для Швеции, пишет РИА Новости со ссылкой на Svenska Dagbladet. Консультант по энергетическому рынку из компании Shepherd Energy Арне Эстерлинд считает, что причиной кризиса стало сокращение поставок газа Россией. По его мнению, забронированный «Газпромом» объем транзита газа на октябрь «необычайно мал». Положение усугубляется задержкой ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Кроме того, на ситуацию в Европе повлияли зависимость от погоды и снижение поставок СПГ из США.

«Если в Европе случится холодная зима, это будет катастрофой. <…> Мы все ближе и ближе подходим к краю», — констатировал эксперт.

Шведский оператор Svenska Kraftnät заявил, что пока не фиксировал перебоев с подачей энергии, однако стоимость ее поднялась.

У Евросоюза есть секретный план «газовой войны» с Россией, но он не сработает, считает политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Подорожание газа привело к росту стоимости электроэнергии в Швеции
швеция газ топливо электричество цены на газ рынок газа газовый кризис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru