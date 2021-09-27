Подорожание газа привело к росту стоимости электроэнергии в Швеции

Стокгольм, 27 сентября. Шведский энергетический рынок фиксирует рост цен на электроэнергию. Такая ситуация в стране сложилась из-за повышения стоимости газа в Европе.

Подорожание энергии может привести к серьезным последствиям для Швеции, пишет РИА Новости со ссылкой на Svenska Dagbladet. Консультант по энергетическому рынку из компании Shepherd Energy Арне Эстерлинд считает, что причиной кризиса стало сокращение поставок газа Россией. По его мнению, забронированный «Газпромом» объем транзита газа на октябрь «необычайно мал». Положение усугубляется задержкой ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Кроме того, на ситуацию в Европе повлияли зависимость от погоды и снижение поставок СПГ из США.

«Если в Европе случится холодная зима, это будет катастрофой. <…> Мы все ближе и ближе подходим к краю», — констатировал эксперт.

Шведский оператор Svenska Kraftnät заявил, что пока не фиксировал перебоев с подачей энергии, однако стоимость ее поднялась.

У Евросоюза есть секретный план «газовой войны» с Россией, но он не сработает, считает политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.