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Песков рассказал, что Путин предпочитает блюда без изысков
Общество
Песков рассказал, что Путин предпочитает блюда без изысков
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 27 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассказал о меню президента России Владимира Путина в период отпуска.

По словам Пескова, блюда, которыми питается российский лидер, очень простые каждый раз. Он подчеркнул, что Путин любит меню без изысков.

Как ранее сообщалось, в начале сентября, после рабочей поездки в Приморье и Амурскую область, Путин провел небольшой отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Глава государства занимался рыбалкой, а также прокатился на катере и вездеходе.

Читатели Daily Mail восхитились мужественностью Путина на отдыхе в Сибири. Президент России Владимир Путин выглядит так, каким и должен быть сильный лидер.

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