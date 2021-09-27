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Власти Ливии задержали контрабандистов людьми на юге страны
Весь мир
Власти Ливии задержали контрабандистов людьми на юге страны
pixabay.com  / 

Триполи, 27 сентября. Генеральная прокуратура Ливии объявила о захвате группы контрабандистов, виновных в гибели шести мигрантов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно заявлению, арестованные занимались переправкой людей через территорию страны за деньги. Последняя партия из Судана насчитывала 28 человек. Однако 14 оказались брошенными посреди пустыни без провизии. Шестеро из них скончались, остальные числятся пропавшими без вести.

Прокуратура первой инстанции в муниципалитете Аль-Куфра начала расследование. Правоохранители осмотрели место происшествия и тела беженцев. Эксперты выясняют причины смерти людей.

Задержанные помещены под стражу. Им вменяется два преступления: перевозка мигрантов и гибель шести человек.

Ранее сотрудники Управления безопасности Бенгази арестовали другую сеть, занимавшуюся контрабандой людей. Банда незаконно переправляла беженцев из Египта в Италию.

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ливия
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