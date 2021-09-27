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В Кремле сообщили, что Путин пока не планирует встречаться с Лукашенко
Политика
В Кремле сообщили, что Путин пока не планирует встречаться с Лукашенко
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин и белорусский коллега Александр Лукашенко пока не планировали переговоры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, когда Лукашенко находился в Сочи, Путин не планировал с ним встречу, а в графике российского лидера не было переговоров с президентом Белоруссии.

Песков добавил, что главы государств не раз обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины. Он добавил, что в качестве ответных мер на расширение Североатлантического альянса Москва и Минск будут совершать «действия по обеспечению безопасности двух государств».

«Президент Путин отмечал, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее», — пояснил Песков журналистам.

Ранее Песков сообщил, что Путин является сторонником сменяемости власти, но, по мнению президента, она не должна быть мешающей работе навязчивой идеей. Глава государства с пониманием относится к специфике регионов, добавил он.

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