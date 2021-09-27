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Глава Президентского совета Ливии объявил об инициативе по спасению выборов
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии объявил об инициативе по спасению выборов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Альгис Микульскис / Владимир Малянов

Нью-Йорк, 27 сентября. Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи объявил о новой инициативе по сохранению политического процесса и обеспечению проведения президентских и парламентских выборов, назначенных на 24 декабря.

На своей странице в Twitter политик сообщил, что рассказал об этом документе во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН. Он призван способствовать прозрачному и справедливому плебисциту и поддержанию мирного урегулирования в североафриканском государстве.

«Инициатива основана на приглашении политических субъектов для содействия достижению консенсуса по конституционной основе между всеми партиями и принятию результатов выборов», — заявил Аль-Манфи.

Глава Президентского совета высказал опасение, что стороны не придут к соглашению по нормативно-правовой базе, необходимой для избирательного процесса. В этом случае он призовет кандидатов не баллотироваться.

По его словам, проведение выборов невозможно без консенсуса и разрешения препятствий. Политик указал на важность условий безопасности и стабильности, которые позволят принять постоянную конституцию страны.

Ранее Аль-Манфи заявил журналистам, что недостижение правовой основы для выборов законодательными органами является сугубо политической проблемой. Он добавил, что Президентский совет вмешается в этот процесс, если Высший государственный совет, Палата представителей и Форум политического диалога (ФПД) не смогут договориться.

Накануне члены ФПД призвали спецпредставителя генсека ООН Яна Кубиша провести экстренное заседание для рассмотрения препятствий в реализации дорожной карты.

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ливия манфи
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