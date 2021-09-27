Глава Президентского совета Ливии объявил об инициативе по спасению выборов

Нью-Йорк, 27 сентября. Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи объявил о новой инициативе по сохранению политического процесса и обеспечению проведения президентских и парламентских выборов, назначенных на 24 декабря.

На своей странице в Twitter политик сообщил, что рассказал об этом документе во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН. Он призван способствовать прозрачному и справедливому плебисциту и поддержанию мирного урегулирования в североафриканском государстве.

«Инициатива основана на приглашении политических субъектов для содействия достижению консенсуса по конституционной основе между всеми партиями и принятию результатов выборов», — заявил Аль-Манфи.

ضماناً للحفاظ على العملية السياسية وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج، أعلنت خلال كلمتي في الجمعية العامة على إطلاق مبادرة ترتكز على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة، لتيسير الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية بين جميع الأطراف وقبول نتائج الانتخابات … — محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) September 26, 2021

Глава Президентского совета высказал опасение, что стороны не придут к соглашению по нормативно-правовой базе, необходимой для избирательного процесса. В этом случае он призовет кандидатов не баллотироваться.

По его словам, проведение выборов невозможно без консенсуса и разрешения препятствий. Политик указал на важность условий безопасности и стабильности, которые позволят принять постоянную конституцию страны.

Ранее Аль-Манфи заявил журналистам, что недостижение правовой основы для выборов законодательными органами является сугубо политической проблемой. Он добавил, что Президентский совет вмешается в этот процесс, если Высший государственный совет, Палата представителей и Форум политического диалога (ФПД) не смогут договориться.

Накануне члены ФПД призвали спецпредставителя генсека ООН Яна Кубиша провести экстренное заседание для рассмотрения препятствий в реализации дорожной карты.