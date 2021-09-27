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Кушанашвили не может попасть в гости к Галкину без разрешения Пугачевой
Шоу-бизнес
Кушанашвили не может попасть в гости к Галкину без разрешения Пугачевой
facebook.com  /  Отар Кушанашвили

Москва, 27 сентября. Известный телеведущий Отар Кушанашвили хочет прийти в гости к своему другу Максиму Галкину. Но вход для него закрыт из-за супруги юмориста Аллы Пугачевой.

Несколько лет назад Кушанашвили, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, резко высказался о Примадонне. Артистка молчать не стала. Дело дошло до суда. Именно под надзором Фемиды журналист принес звезде российской и советской эстрады извинения.

Кушанашвили признался, что до сих пор испытывает неприятные ощущения из-за этой истории. Он считает, что вел себя отвратительно по отношению к именитой артистке.

Еще больше журналист думает об этом ввиду того, что его связывают дружеские отношения с супругом Пугачевой. По его словам, без разрешения артистки Галкин не может пригласить его в элитный замок в деревне Грязь, где живет семейство.

«Максим ко мне относится с огромной симпатией, но, видно, без разрешения, директивы «сверху» мне туда не попасть. Но я очень хотел бы попасть туда вовнутрь на какой-нибудь сабантуй», — заявил журналист в эфире программы «Ты не поверишь!».

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин живут в особняке в деревне Грязь уже несколько лет. Пара воспитывает детей Гарри и Лизу, которые родились благодаря суррогатной матери. Недавно наследники звезд отмечали день рождения. Организацией праздника занималась основанная Филиппом Киркоровым компания.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кушанашвили не может попасть в гости к Галкину без разрешения Пугачевой
галкин пугачева кушанашвили
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