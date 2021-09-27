Песков: в России должна быть только одна должность президента

Москва, 27 сентября. Должность президента в Российской Федерации должна быть только одна, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина таким образом прокомментировал проект реформы власти в регионах, в котором предусматривается, что губернатор может официально называться только «главой субъекта». Согласно представленному сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым проекту, руководители регионов также могут переизбираться неограниченное количество раз, однако и список оснований для отстранения в связи с утратой доверия существенно расширился.

kremlin.ru / Администрация президента России

В некоторых регионах глава фактически имеет статус президента, и сам Путин относится к такому положению вещей с пониманием, но следует соблюдать единообразие, добавил Песков. Также в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь главы государства высказался о наблюдении за ходом и результатами выборов в бундестаг в ФРГ.

Накануне официальный представитель Кремля прокомментировал отдых Путина в тайге, пишет НСН. Песков шуткой ответил на вопрос об обеспечении безопасности главы государства в диких условиях.