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Песков: в России должна быть только одна должность президента

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:43
Политика
Песков: в России должна быть только одна должность президента
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 27 сентября. Должность президента в Российской Федерации должна быть только одна, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина таким образом прокомментировал проект реформы власти в регионах, в котором предусматривается, что губернатор может официально называться только «главой субъекта». Согласно представленному сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым проекту, руководители регионов также могут переизбираться неограниченное количество раз, однако и список оснований для отстранения в связи с утратой доверия существенно расширился.

Песков: в России должна быть только одна должность президента
kremlin.ru  / Администрация президента России

В некоторых регионах глава фактически имеет статус президента, и сам Путин относится к такому положению вещей с пониманием, но следует соблюдать единообразие, добавил Песков. Также в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь главы государства высказался о наблюдении за ходом и результатами выборов в бундестаг в ФРГ.

Накануне официальный представитель Кремля прокомментировал отдых Путина в тайге, пишет НСН. Песков шуткой ответил на вопрос об обеспечении безопасности главы государства в диких условиях.

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