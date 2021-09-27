Песков перечислил темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят широкий круг вопросов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Лидеры двух государств в ходе предстоящих переговоров затронут международную повестку, в частности ситуации в Сирии, Афганистане и Ливии, рассказал пресс-секретарь президента РФ.

«В первую очередь Сирия будет на повестке дня, конечно же, Афганистан, традиционный обмен мнениями по Ливии и по другим международным вопросам», — уточнил Песков.

По его словам, главы государств обсудят и российско-турецкие отношения, а также работу на общими проектами. Путину и Эрдогану всегда есть, о чем поговорить, добавил представитель Кремля.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что одной из тем переговоров Путина и Эрдогана станет Идлиб. Анкара затягивает выполнение своих обещаний по этому вопросу, констатировал дипломат.