Политсоветник Маркелов раскрыл американскую тактику удушения Китая

Вашингтон сосредоточится на том, чтобы разрушать неформальные и формальные узлы влияния Пекина в азиатском регионе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Собеседник оценил новость о том, что бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая дать отпор ядерным оружием нарастающим враждебным действиям Белого дома.

«Заявление о ядерном ударе — это только начало большой игры. Одна из сверхзадач, которую, видимо, американские стратеги по работе в азиатском направлении и конкретно с Китаем рекомендовали нынешней команде Джо Байдена, — необходимость разрушать неформальные и формальные узлы влияния Пекина в этом регионе», — сообщил специалист.

Сергей Маркелов также поделился подробностями того, какие именно действия предпримет Белый дом.

«Безусловно, Китай для Америки — большая заноза. Она нашла себе нового врага. Как демонстрирует команда Байдена, заканчивается эра геополитики. Акцент смещается в сторону, назовем это так, геоэкономики. Будут стараться максимально локализовать Китай. Условно говоря, хотят создать вокруг него некую подушку конфликтов, для того чтобы азиатские страны массово выступили против одного «врага», который укрепился во всех направлениях мировой экономики», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что подобная стратегия прекрасно вписывается в нынешний курс внешней политики США.

«Американцы же провозгласили, что они теперь не будут воевать с другими странами, не будут насаждать демократию. Однако это не мешает ослаблять сильные страны, вместо того чтобы устраивать прямой военный конфликт», — подытожил политсоветник.

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН объяснил, почему в Соединенных Штатах мигрантов бьют хлыстами. По словам собеседника, все больше государств сегодня начинают совершать поступки, которые раньше нельзя было представить.