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Песков: расширение НАТО на Украине станет для России пересечением красной линии
Армия
Песков: расширение НАТО на Украине станет для России пересечением красной линии
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 27 сентября. Расширение сил Североатлантического альянса на территории Украины станет пересечением красной линии, о которой ранее говорил глава России Владимир Путин.

Российский лидер провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе встречи Путин рассказал о расширении инфраструктуры НАТО на украинских территориях. Подобный шаг находится за гранью той самой красной линии, о которой уже неоднократно говорилось раньше, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Лукашенко во время переговоров уделили достаточно внимания теме активности сил Альянса на Украине. При этом Москва и Минск готовы оперативно обеспечивать безопасность двух стран в сложившейся ситуации, добавил Дмитрий Песков.

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