Выборы прошли — выбор не сделан: политическая ситуация в Германии остается неустойчивой

Прошедшие 26 сентября в Германии выборы в бундестаг обошлись без каких-либо громких сенсаций, но можно сказать, что их результаты оказались неожиданными. Общий расклад политических сил был известен еще до голосования, поэтому все решали нюансы стоимостью в 1-2% голосов. А таких оказалось более чем достаточно.

Предварительные итоги после подсчета 100% голосов уже известны, хотя утверждается, что почти половина избирателей могла проголосовать по почте, а потому окончательных данных по явке до сих пор нет. Но не будем рефлексировать по этому поводу — обратимся к официальным данным.

Поскольку количество депутатов бундестага не составляет заранее определенной величины, а приводится в соответствие с полученными по федеральным спискам процентами голосов, тем самым сглаживая результаты в одномандатных округах, в нынешнем составе высшего органа законодательной власти ФРГ окажется 735 депутатов (против 709 в предыдущем).

Такой результат указывает на рост разницы в электоральных предпочтениях между землями Германии по сравнению с выборами 2017 года, поскольку отмеченная выше корректировка происходит в сторону увеличения, но в условиях стагнации немецкой экономики, усугубленной COVID-19, и противоречий между «весси» и «осси» это было вполне ожидаемым результатом.

По отдельным партиям ситуация такова. Наибольшее количество (25,7%) голосов набрали социал-демократы, которые получат 206 мест, улучшив свой результат сразу на 53 мандата (на прошлых выборах получили 20,5%). Поскольку общее количество полученных голосов у СДПГ выросло всего на четверть, а количество депутатских мест — сразу на треть, их поддержка «на землях» оказалась относительно слабее, чем в 2017 году.

Блок ХДС/ХСС — впервые за 16 лет без Ангелы Меркель во главе — получил 24,1% голосов вместо 32,9% четырьмя годами ранее и 196 мест в бундестаге (минус 50 мандатов). Это была, можно сказать, запланированная катастрофа, размеры которой, впрочем, оказались существенно меньше ожидаемых.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

«Зеленые» существенно улучшили свои позиции: в их пользу высказались 14,8% избирателей вместо 8,9%. Соответственно, они получат 118 мест в бундестаге вместо 67, но предсказанного триумфа у них не получилось, несмотря на гигантские инвестиции, вложенные в продвижение «экологической» и «радужной» проблематики.

«Свободные демократы», которые сменили свое традиционное позиционирование «между ХДС/ХСС и СДПГ» на «между ХДС/ХСС и «Зелеными», тоже попали в тренд, закрепив свое возвращение в бундестаг 2017 года ростом как числа полученных голосов (11,5% голосов против 10,7%), так и депутатских мандатов (92 против 80).

Зато шаг назад сделала «Альтернатива для Германии»: 10,3% голосов вместо 12,6% четырьмя годами ранее и 83 места в бундестаге вместо 94. И два шага назад — «Левая партия», которая не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 4,9% голосов, но пока значится получившей 39 мандатов (в 2017 году — 9,2% голосов, 69 мест в бундестаге).

Если давать общую оценку результатам этих выборов, то она может быть сведена к следующим тезисам. Германия в целом стала более центристской. Проблемы, связанные с миграционным кризисом, перестали восприниматься как сверхострые. Немецкое общество с ними «стерпелось», будучи частично переведено на «зеленую» повестку дня. Уровень социально-экономических ожиданий заметно снизился, особенно из-за коронавирусных ограничений. Зато возрос запрос на социальную поддержку со стороны государства и стабильность. Можно даже сказать, что процесс «вессификации» объединенной Германии, начатый 30 с лишним лет назад, остановился и сменился процессом ее «оссификации», в чем немалая заслуга 16-летней «эры Меркель», которая до сих пор еще не завершена, поскольку «бундесмуттер Ангела» продолжит оставаться на посту федерального канцлера до формирования нового правительства, которое может затянуться чуть ли не до нового года.

Global Look Press / Hauke-Christian Dittrich

Лидеры СДПГ Олаф Шольц и блока ХДС/ХСС Армин Лашет уже заявили о готовности сохранить наличную двухпартийную большую коалицию, имеющую 402 мандата при необходимых для парламентского большинства 368, и о намерении завершить все переговоры по этому поводу уже к декабрю. Это самый вероятный и спокойный вариант, но далеко не единственный.

Теоретически не исключается как создание «ямайской» коалиции из ХДС/ХСС, СвДП и «Зеленых», так и аналогичного левого блока, где место христианских демократов займет СДПГ. Однако такие запасные варианты создадут для Германии гораздо больше проблем, чем решат. В том числе — по «Северному потоку — 2», против функционирования которого выступают и «Зеленые», и свободные демократы.

Так что выборы в немецкий бундестаг прошли, но отнюдь не завершены — поскольку на ход переговоров о создании нового правительства могут оказать влияние самые разные события и даже информационные поводы, организовать которые способны не только заинтересованные государства, но и отдельные политические силы.