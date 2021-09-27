Песков заявил, что Шойгу занимается вопросом создания новых городов в Сибири

Москва, 27 сентября. Проработкой темы возможного создания новых городов в Сибири занимается министр обороны России Сергей Шойгу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодняшний день в Кремле не могут сказать, когда появятся точные предложения. По словам Пескова, какой-либо конкретики по концепции развития сибирских городов пока нет.

«Сергей Кожугетович [Шойгу] занимается этой темой. Когда будет представлен конкретика, не могу сказать», — отметил официальный представитель Кремля.

Глава Минобороны заявил о разработке Русским географическим обществом (РГО) проекта развития Ангаро-Енисейского региона Сибири еще летом. Один из таких новых городов может появиться в районе Минусинска. Шойгу призвал возвести в Сибири от двух до пяти городов с населением от 300 тыс. до миллиона человек.