Сенатор Климов объяснил причины «политической диффузии» между СДПГ и ХДС/ХСС в ФРГ

Занимаясь долгое время совместным трудом с тем или иным человеком, вы не сможете эмоционально не «срастись» с ним. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

На прошедших 26 сентября выборах в бундестаг политическое объединение действующего германского канцлера Ангелы Меркель (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)) заняло второе место с 24,1% голосов. Выиграть выборы удалось социал-демократической партии Германии, получившей 25,7%. Третье место занимают «Зеленые» с 14,8%, следующая по списку — Свободная демократическая партия с 11,5%, последнее же место у «Альтернативы для Германии», набравшей 10,3%. На пост канцлера ФРГ теперь есть две наиболее вероятные кандидатуры: Армин Лашет (ХДС/ХСС) и Олаф Шольц (СДПГ).

«Вероятность формирования коалиции на базе СДПГ выше, хоть и ненамного, — заметил Климов. — Стоит отметить, что разница в результатах между этой партией и ХДС/ХСС не такая уж и большая — всего 1,6 процентного пункта. Это говорит о том, что не только в Германии, но и вообще в континентальной Европе сходство в программах, заявлениях и поведении у социалистических сил и тех, кто похож на «христианских демократов», достаточно велико».

По словам сенатора, именно поэтому немецкому избирателю не так уж и важны векторы, которые собираются задавать в политике ФРГ данные партии. Теперь его больше волнуют вещи субъективного характера.

Федеральное агентство новостей /

«Кому-то, например, просто не нравится слишком долгое нахождение у власти христианских демократов, — заметил парламентарий. — Или надоело лицо госпожи Ангелы Меркель, хоть та и заявила, что не планирует больше быть канцлером. Во многом такая «вкусовщина» и сыграла против ХДС/ХСС».

Вместе с тем собеседник ФАН отметил, что два лидера в предвыборной гонке не зря набрали почти одинаковый результат: в конце концов, ранее у них было общее коалиционное правительство.

«Эти партии, работая в одном кабинете министров и решая массу дел сообща в рамках тех или иных ведомств, не могли не срастись между собой, — заявил Климов. — Не бывает такого, что между людьми, которые работают вместе с утра до ночи, не происходит профессионального единения и взаимодополнения. Происходит, конечно! Это такая «политическая диффузия» — проникновение одних в других».

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