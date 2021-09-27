Песков подчеркнул заинтересованность Москвы в развитии торговых отношений с Берлином

Москва, 27 сентября. Германия выступает крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва заинтересована в развитии данных отношений, отметил официальный представитель Кремля.

«Германия, конечно, является нашим очень крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером. Мы заинтересованы в том, чтобы эти наши отношения продолжались и развивались дальше», — заявил он.

Также он сообщил что российская сторона с большим вниманием наблюдает за ходом избирательного процесса в Германии. Выборы в крупнейшей стране Европы — процесс, приковывающий к себе внимание практически всего мира.

В воскресенье, 26 сентября, в Германии прошли очередные парламентские выборы. Избранные по их результатам депутаты изберут нового федерального канцлера. Ангела Меркель покидает свой пост спустя 16 лет. Редакция ФАН рассказала о пути сильной женщины и талантливого политика.