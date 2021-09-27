«JourФак Манукяна»: Пермь 20.09.2021

Трагическому событию в Пермском государственном университете, которое произошло 20 сентября, посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Трагедия в Перми, я уверен, отозвалась в сердце каждого россиянина. Эта дата, 20 сентября 2021 года, стала сразу для шести семей черным днем в их жизни. Ушли в мир иной по сути еще дети и прекрасный специалист по медицине. Их жизни забрал студент, который решил, что имеет право вершить чьи-то судьбы. На мой взгляд, в СМИ должно быть табу на упоминание имени этого убийцы. Он заслуживает только справедливого суда, сурового наказания и забвения.

Среди убитых оказалась Маргарита Энгаус. Она привела внука на экскурсию, которая закончилась трагедией для уважаемого врача-эндоскописта. Лично меня не покидает чувство глобальной несправедливости из-за смерти Анны Айгельдиной. Она в этот день оказалась в университете, чтобы забрать свой красный диплом. Во дворе кампуса ее ждал парень, но, к сожалению, так и не дождался обратно.

Смерть Ярослава Арамелева и вовсе оказалась запечатлена на видео с камер наблюдения. Парень отчаянно боролся за жизнь до последних мгновений. А ведь он имел успехи в спорте, да и на скрипке играл. Очень разносторонним сказался этот молодой человек. Творческие порывы были и у погибшей Александры Моховой. Она пела в церковном хоре.

Ушли из жизни в результате этой трагедии и две подружки. Ксении Самченко любила жизнь и рассказывала о всем ее многообразии в своих соцсетях. А Екатерина Шакирова для родни была не иначе, как сердечком, девочкой-куколкой с ямочками на щеках.

Благодаря своевременным действиям сотрудника ДПС Константина Калинина число жертв удалось остановить. Именно он мгновенно нейтрализовал душегуба. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества за проявленную смелость при задержании убийцы. Его напарник Владимир Макаров получил награду в виде медали «За отличие в охране общественного порядка».

Вечная память безвинно убиенным. Мы будем помнить вас.

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