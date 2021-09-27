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Песков заявил, что Путин является сторонником сменяемости власти

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:27
Политика
Песков заявил, что Путин является сторонником сменяемости власти
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, при этом сменяемость власти не должна быть мешающей работе навязчивой идеей

«Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава имеет статус президента, но в этом вопросе желательно единообразие», — подчеркнул Песков в беседе с представителями СМИ.

В Госдуму внесли законопроект о региональной власти, согласно которому в России могут разрешить губернаторам избираться более чем на два срока подряд. Сейчас глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков. Законопроект исключает возможность ограничения сроков полномочий, пояснили авторы документа.

Ранее Песков шуткой объяснил безопасность Путина, который вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отдыхал в тайге. По словам Пескова, обеспечивают безопасность президента специально обученные люди, «которым это положено», передает НСН.

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