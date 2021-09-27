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Песков: президенты России и Белоруссии обсуждали активность сил НАТО на Украине
Армия
Песков: президенты России и Белоруссии обсуждали активность сил НАТО на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин обсуждал с белорусским коллегой Александром Лукашенко активность сил НАТО на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, тема упоминалась неоднократно. При этом он подчеркнул, что Москва и Минск в сложившейся ситуации готовы решительно обеспечивать безопасность двух стран.

«Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что белорусским военным необходимо уделять особое внимание участку границы с Украиной, где под видом учебных центров создаются полноценные американские военные базы. Он заверил, что уже обсуждал ситуацию с президентом РФ.

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