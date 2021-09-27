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Песков выразил надежду на преемственность политики Германии

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:16
Политика
Песков выразил надежду на преемственность политики Германии
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 27 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выборы в Германии.

По его словам, Москва чутко следит за развитием ситуации. В Кремле рассчитывают на преемственность политического курса Берлина. Российская сторона заинтересована в продолжении развития отношений с Германией, резюмировал он.

По данным ЦИК Германии, победу на выборах в бундестаг 20-го созыва одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 25,7%. На втором месте расположился блок ХДС/ХСС, который поддержали 24,1% избирателей. Замыкаем первую тройку партия «Зеленые» с результатом 14,8%. Всего в бундестаг прошли шесть партий.

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