Белорусский политолог Сыч: Агрессия против Минска со стороны Запада не прекращается

Попытка перебрасывать в Белоруссию экстремистов под видом нелегальных мигрантов с территории Евросоюза — всего лишь продолжение гибридной агрессии. Об этом ФАН рассказал белорусский политолог Андрей Сыч.

Конфликт на границе

Замглавы белорусского МВД, командующий внутренними войсками Николай Карпенков сообщил, что прибалтийские страны и Польша перебрасывают в Белоруссию экстремистов под видом нелегальных мигрантов. Он добавил, что эти страны развязали против Минска гибридную войну с помощью мигрантов.

«Бедные женщины, бедные дети — опять, как всегда, прячась за ними, забрасывают нам сюда потенциальных диверсантов, конкретно угрожая нам оттуда оружием», — описал ситуацию замглавы МВД.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, белорусские власти пресекли более 700 попыток выдворения из Польши и Литвы в Белоруссию.

Гибридная агрессия

Как отметил Андрей Сыч, тактика Pushback, которую сегодня в открытую применяют европейские пограничники, нарушает все международные соглашения и права человека. Дело в том, что мигрантов не просто не выпускают с территории Белоруссии, их собирают по всей Европе и свозят к границе на служебном транспорте.

«Фактически нельзя даже утверждать, что люди, которых выталкивают на территорию Белоруссии, прибыли в Евросоюз именно из Белоруссии. Где гарантия, что это не те самые беженцы, которых евробюрократы по квотам распределяли по всему Евросоюзу? В связи с этим к заявлению Николая Карпенкова стоит относиться со всей серьезностью», — пояснил Андрей Сыч.

wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej

Эксперт обратил внимание, что коллективный Запад не прекращает гибридную агрессию против Белоруссии. На территории Евросоюза формируют и курируют разведывательно-диверсионные группы из числа местных жителей. Их направляют на саботаж железнодорожного сообщения, периодически фиксируются случаи повреждения сигнализации. Была выявлена и задержана сеть экстремистского движения «Рабочы рух», которая готовила диверсии на крупнейших предприятиях.

«Попытка перебрасывать в Белоруссию экстремистов под видом нелегальных мигрантов с территории Евросоюза — всего лишь продолжение подобной гибридной агрессии. При этом данная информация должна рассматриваться в совокупности с участившимися случаями транспортировки взрывчатых веществ и вооружения с территории Украины. Организаторы попытки государственного переворота в Белоруссии определенно не теряют надежды на дестабилизацию ситуации в стране», — заключил Андрей Сыч.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе. По его словам, Варшава незаконно депортирует в Белоруссию беженцев из Афганистана.