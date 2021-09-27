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В «Яблоке» сообщили, что им неизвестно о госпитализации Явлинского

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 14:02
Политика
В «Яблоке» сообщили, что им неизвестно о госпитализации Явлинского
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 сентября. Информации о переводе председателя Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского в больницу нет, сообщил пресс-секретарь руководителя «Яблока» Николая Рыбакова Станислав Мясников.

Представитель политика дал комментарий ФАН. Данными о госпитализации Явлинского не обладает и личный пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев, рассказал Мясников. По словам обоих должностных лиц, сведений о пребывании председателя в лечебном учреждении нет. Они также готовы обнародовать информацию в случае ее появления.

Ранее СМИ сообщали об ухудшении состояния Григория Явлинского. Журналисты указывали, что политика госпитализировали из-за проблем с сердцем, а его состояние оценивали как средне-тяжелое.

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больница яблоко явлинский
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