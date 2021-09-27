Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 13:13
13:12
Армия
Песков: президенты России и Белоруссии обсуждали активность сил НАТО на Украине
13:11
Политика
Песков выразил надежду на преемственность политики Германии
13:10
Общество
Верховный суд предложил учитывать материальное положение при вынесении приговора
13:09
Происшествия
«Стонала от боли»: ФАН публикует видео очевидца ДТП с перепутавшим педали водителем
13:06
Общество
Полина Осетинская: Снобизм неуместен по отношению к зрителям-дилетантам
13:05
Политика
Личный пресс-секретарь Явлинского сообщил, что ему неизвестно о госпитализации политика
13:03
Общество
Минобрнауки России не планирует переводить студентов на дистанционное обучение
13:03
Экономика
Норвегия планирует приостановить продажи автомобилей с традиционными моторами
13:02
Происшествия
Правоохранители задержали организатора трагического восхождения на Эльбрус
13:00
Общество
Диетолог Мойсенко рассказала о полезных свойствах морской капусты
Все новости

Минобрнауки России не планирует переводить студентов на дистанционное обучение

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:03
Общество
Минобрнауки России не планирует переводить студентов на дистанционное обучение
pixabay.com

Москва, 27 сентября. Студентов российских вузов пока не планируют переводить на дистанционный формат обучения из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Все решения будут приниматься индивидуально каждым конкретным регионом страны. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Таких планов пока нет, все сугубо индивидуально», — подчеркнул он.

Глава Минобрнауки России также оценил влияние пандемии на систему высшего образования в целом. По словам руководителя ведомства, российская система образования не только смогла выстоять, но и стала гораздо сильнее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минобрнауки России не планирует переводить студентов на дистанционное обучение
россия вузы обучение удаленка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru