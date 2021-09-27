Минобрнауки России не планирует переводить студентов на дистанционное обучение

Москва, 27 сентября. Студентов российских вузов пока не планируют переводить на дистанционный формат обучения из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Все решения будут приниматься индивидуально каждым конкретным регионом страны. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Таких планов пока нет, все сугубо индивидуально», — подчеркнул он.

Глава Минобрнауки России также оценил влияние пандемии на систему высшего образования в целом. По словам руководителя ведомства, российская система образования не только смогла выстоять, но и стала гораздо сильнее.