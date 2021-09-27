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Норвегия планирует приостановить продажи автомобилей с традиционными моторами
Экономика
Норвегия планирует приостановить продажи автомобилей с традиционными моторами
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Осло, 27 сентября. Автомобилисты в Норвегии практически прекратили покупки машин с двигателями внутреннего сгорания. Власти намерены с 2022 года приостановить продажи таких авто.

Так, в период январь-август 2021 года доля электрокаров и гибридов в стране составила 91,34% от общего объема продаж новых автомобилей. Перечень из 15-ти наиболее продаваемых моделей в текущем году не имеет ни одной позиции с двигателем внутреннего сгорания. Электрических автомобилей в списке 14, еще один — гибрид. Наиболее успешная модель с бензиновым двигателем — Volkswagen Tiguan — заняла 38-е место.

Уже в апреле 2022 года продажи машин с двигателями внутреннего сгорания в Норвегии достигнут нуля, прогнозируют эксперты. Это на три года раньше, чем запланировали власти.

В 2024 году в России планируют выпустить авто с электрическим и газовым двигателями с запасом хода 400 км. Разработка ведется калининградским холдингом «Автотор». Производство может быть запущено под брендом Kia, Hyundai или BMW.

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