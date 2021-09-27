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Председатель Госдумы Володин призвал к борьбе с попытками Запада ослабить Россию

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 13:02
Политика
Председатель Госдумы Володин призвал к борьбе с попытками Запада ослабить Россию
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 27 сентября. Власти России не должны допустить реализации планов Запада по ослаблению страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отметил, что иностранное вмешательство во внутренние дела государства будет происходить на регулярной основе. Необходимо вести эффективную борьбу против попыток западных стран по ослаблению России, подчеркнул Володин.

«И наша задача, сделать все, чтобы не допустить этого. Чтобы их планы не сбылись. Нам необходимо противодействовать этому. И делать это как можно более эффективно», — сказал спикер ГД.

Он также уточнил, что внешнее вмешательство в дела России всегда будет сопутствующим фактором, который указывает на развитие страны. Запад стремится тормозить это прогресс, добавил Володин.

Ранее глава Госдумы рассказал, как граждане влияют на формирование Правительства России. При назначении глав министерств новые нопмы используются при необходимости, отметил он.

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россия госдума володин запад
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