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США планируют увеличить количество консульских сотрудников при посольстве в РФ

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 12:58
Политика
США планируют увеличить количество консульских сотрудников при посольстве в РФ
photo.roscongress.org  /  Артур Лебедев

Москва, 27 сентября. Американское руководство собирается в значительной степени увеличить число консульских сотрудников при посольстве в Москве.

Соответствующую информацию распространил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. По его словам, количество сотрудников увеличится в пять раз.

«На данный момент в консульском отделе посольства США в России от США есть всего один человек, но теперь пять человек получили визы и должны прибыть в течение месяца», — сказал он.

Ранее стало известно, что неизвестный прокрался на территорию посольства США в Москве. Мужчина был задержан сотрудником службы безопасности и передан правоохранительным органам.

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