США планируют увеличить количество консульских сотрудников при посольстве в РФ

Москва, 27 сентября. Американское руководство собирается в значительной степени увеличить число консульских сотрудников при посольстве в Москве.

Соответствующую информацию распространил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. По его словам, количество сотрудников увеличится в пять раз.

«На данный момент в консульском отделе посольства США в России от США есть всего один человек, но теперь пять человек получили визы и должны прибыть в течение месяца», — сказал он.

Ранее стало известно, что неизвестный прокрался на территорию посольства США в Москве. Мужчина был задержан сотрудником службы безопасности и передан правоохранительным органам.