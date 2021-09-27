Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 13:13
13:12
Армия
Песков: президенты России и Белоруссии обсуждали активность сил НАТО на Украине
13:11
Политика
Песков выразил надежду на преемственность политики Германии
13:10
Общество
Верховный суд предложил учитывать материальное положение при вынесении приговора
13:09
Происшествия
«Стонала от боли»: ФАН публикует видео очевидца ДТП с перепутавшим педали водителем
13:06
Общество
Полина Осетинская: Снобизм неуместен по отношению к зрителям-дилетантам
13:05
Политика
Личный пресс-секретарь Явлинского сообщил, что ему неизвестно о госпитализации политика
13:03
Общество
Минобрнауки России не планирует переводить студентов на дистанционное обучение
13:03
Экономика
Норвегия планирует приостановить продажи автомобилей с традиционными моторами
13:02
Происшествия
Правоохранители задержали организатора трагического восхождения на Эльбрус
13:00
Общество
Диетолог Мойсенко рассказала о полезных свойствах морской капусты
Все новости

Пресс-секретарь посольства США Ребхольц опроверг информацию о визите Нуланд в Москву

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 12:51
Политика
Пресс-секретарь посольства США Ребхольц опроверг информацию о визите Нуланд в Москву
Global Look Press  /  Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Москва, 27 сентября. Пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов Америки в РФ Джейсон Ребхольц прокомментировал слухи о возможном визите американского замгоссекретаря Виктории Нуланд в Москву.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон сейчас готовят ряд контактов по линии МИД и Госдепартамента США. Когда стороны решат все вопросы, тогда официально объявят, приедет ли Нуланд в Москву.

В американском посольстве эту информацию опровергли. Там сообщили, что не в курсе ситуации.

«У посольства нет информации о возможном визите», — сказал пресс-секретарь дипведомства.

Известно, что Нуланд находится в «черном списке» у российских властей, поэтому ей запрещен въезд в страну. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что замгоссекретаря отказали в получении визы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пресс-секретарь посольства США Ребхольц опроверг информацию о визите Нуланд в Москву
россия сша нуланд посольство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru