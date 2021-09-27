Пресс-секретарь посольства США Ребхольц опроверг информацию о визите Нуланд в Москву

Москва, 27 сентября. Пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов Америки в РФ Джейсон Ребхольц прокомментировал слухи о возможном визите американского замгоссекретаря Виктории Нуланд в Москву.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон сейчас готовят ряд контактов по линии МИД и Госдепартамента США. Когда стороны решат все вопросы, тогда официально объявят, приедет ли Нуланд в Москву.

В американском посольстве эту информацию опровергли. Там сообщили, что не в курсе ситуации.

«У посольства нет информации о возможном визите», — сказал пресс-секретарь дипведомства.

Известно, что Нуланд находится в «черном списке» у российских властей, поэтому ей запрещен въезд в страну. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что замгоссекретаря отказали в получении визы.